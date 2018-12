Was passiert mit den Doppelstandorten?

Unklar ist auch noch, was mit den 24 Doppelstandorten passiert. Acht davon gibt es in NRW – wie in Düsseldorf, wo sich zwei Kaufhäuser direkt gegenüber stehen. Eine radikale Schließungswelle gilt als unwahrscheinlich, sagen Experten. Das wäre wegen der lang laufenden Mietverträge zu teuer.