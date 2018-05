Unsichere Zeiten für Iran-Geschäfte

Vier Mal war der Bonner Unternehmer Goodarz Mahbobi in den vergangenen Jahren auf Delegationsreise im Iran. Unter anderem war er 2016 mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin ( SPD ) vor Ort. Der gebürtige Iraner führt die IT -Beratung Axxessio und war froh, seit dem Atomabkommen in seiner Heimat Geschäftskontakte aufbauen zu können. " Die iranische Bevölkerung ist jung und gut gebildet. " In der digitalen Wirtschaft gebe es dort zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten, sagt Mahbobi.

Doch diese wird er wohl vorerst nicht nutzen können. Die US -Regierung hat in dieser Woche neue Sanktionen gegen den Iran verhängt und drängt auch europäische Unternehmen dazu, ihre Geschäfte im Iran zu beenden.

Zweitstärkste deutsch-iranische Handelsstandort

Gerade für NRW ist das eine schlechte Nachricht. Die Region ist nach Angaben der deutsch-iranischen Handelskammer nach Hamburg der zweitstärkste deutsch-iranische Handelsstandort. Das hat historische Gründe: Schon vor Jahrzehnten haben sich im Raum Düsseldorf mehrere iranische Einkaufsgesellschaften niedergelassen, die Rohstoffe und Bauteile für die iranische Industrie einkaufen.