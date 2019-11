Die Industriebetriebe in NRW haben 2018 rund 11,6 Milliarden Euro investiert. Das bedeutet eine Steigerung um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Investitionsstärkste Branche in NRW war auch 2018 die chemische Industrie mit 1,68 Milliarden Euro.

Auf Rang zwei rangierten die Metallhersteller mit 1,19 Mrd. Euro (+6,8 Prozent). Im Maschinenbau wuchs das Investitionsvolumen um 17,7 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro. Der Löwenanteil des Geldes – 10,2 Mrd. Euro (+0,7 Prozent) – floss nach Angaben der Statistiker in Maschinen und Anlagen.