" Was würden wir tun, wenn wir noch einmal neu anfangen könnten ?" heißt es in einem Werbespot von Innogy. Das fragen sich beim Aktionärstreffen am Dienstag (24.04.2018) in der Essener Grugahalle auch viele entsetzte Mitarbeiter und Anleger. Vor sechs Wochen erfuhren sie: Der Energiekonzern soll Ende 2019 zerschlagen werden und im Konkurrenten Eon aufgehen.

Innogy-Aktien gehen an Eon