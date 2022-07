Inflation: Welche Entlastungen wirklich nötig sind 

Trotzdem hat ein mögliches Anschlussticket viele Fans, vor allem als Klimaticket. Auch Ifo-Experte Peichl kann dem Ticket etwas abgewinnen – wenn es denn bewirkt, dass Menschen statt dem Auto das ÖPNV nutzen. Hier fehlen dem Forscher zufolge noch Studien, die das ausreichend belegen.

Forderung: Einkommensteuer senken!

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat am Wochenende flachere Tarife bei der Einkommensteuer gefordert. Die FDP würde gerne die sogenannte kalte Progression ausgleichen. Denn momentan erhöhen bei vielen Beschäftigten Gehaltssteigerungen die Steuerlast – und zwar auch dann, wenn sie nur die Inflation ausgleichen.

Laut dem Ifo-Volkswirt Peichl spricht in normalen Zeiten viel dafür, diese steuerliche Mehrbelastung auszugleichen – im Moment hält er das aber für den falschen Weg. „Weil es zum einen teuer wird. Weil es den Menschen hilft, die tendenziell es sich leisten können, dass die Preise steigen“, sagt der Volkswirt. Außerdem habe im implizite Steuererhöhung eine dämpfende Wirkung auf die Nachfrage hat. „Das wäre auch eine Möglichkeit, die Inflation zu reduzieren.“

Anders sieht es das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Der IW-Finanz- und Steuerexperte Martin Beznoska hält eine Entlastung für überfällig und die Kosten von etwa 15 Milliarden Euro im Jahr für bezahlbar.

Forderung: Schuldenbremse aussetzen!

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken will die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr aussetzen, um weitere Entlastungen zu finanzieren. Die FDP will das nicht. „Die Bundesregierung muss sich ehrlich machen: Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schuldenbremse im kommenden Jahr nicht einhalten können“, kommentiert DIW-Präsident Fratzscher. „Wenn es irgendeinen Staat in der Welt gibt, der Spielraum hat, höhere Ausgaben zu tätigen, um gerade auch sozial Menschen zu unterstützen, dann ist es der deutsche Staat.“

Wirtschaftsweise Grimm sieht das etwas anders: „Es sind signifikante Rücklagen vorgesehen, die dazu führen dürften, dass es gar nicht so schwer sein wird, die Schuldenbremse einzuhalten.“ Zumindest dann, wenn Entlastungen auf diejenigen beschränkt werden, die sie wirklich brauchen.