Industrieproduktion in NRW erholt sich leicht

Zwar ist die Produktion der stark exportabhängigen Industrie von Nordrhein-Westfalen im Juli den vierten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahresniveau geschrumpft. Im Vergleich mit dem vorangegangenen Monat Juni stieg die Produktion allerdings leicht um 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Immer noch mehr als zehn Prozent unter Vorjahresniveau

Im Juli 2020 lag der Wert der Produktion damit 11,6 Prozent unter dem des Vorjahresmonats. Durch die Corona-Krise ausgelöste Betriebseinschränkungen hatten zuvor bereits in den Monaten April bis Juni zu einem deutlichen Minus geführt.

Besonders betroffen waren die Investitionsgüter mit einem Minus von 13,2 Prozent. Die Hersteller der Gebrauchsgüterproduzenten meldeten einen Rückgang von rund 5.

Altmaier sieht Talsohle in Corona-Krise durchschritten

Am Dienstag hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betont, er sehe die Wirtschaft in Deutschland nach dem beispiellosen Einbruch in der Corona-Krise wieder im Aufwärtstrend. "Die Talsohle ist durchschritten" , sagte der CDU-Politiker und hob die Konjunkturprognose leicht an.

In einer neuen Zwischen-Prognose erwartete der Wirtschaftsminister, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 5,8 Prozent sinkt - statt der ursprünglich befürchteten 6,3 Prozent.