Ernsthaft? Impfpflicht soll an Papiermangel scheitern?

Altpapier ist aber der wichtigste Rohstoff bei der Papierherstellung. Bis zu 80 Prozent setzen die Unternehmen in Deutschland davon ein. Wegen gestiegener Preise auch bei anderen Rohstoffen - beispielsweise Zellstoff und wegen der zuletzt enorm gestiegenen Transport- und Energiekosten sind die Preise für bedruckbares Papier seit dem vergangenen Jahr um 80 Prozent gestiegen.

Schulprüfungen verschoben

In Europa ist bedruckbares Papier zwar teuer, aber es ist noch zu bekommen. In anderen Gegenden der Welt sieht das aber anders aus. Die britische Zeitung "The Guardian" berichtete am Wochenende, dass in Sri Lanka die Abschlussprüfungen für Schüler auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen - weil das Land die Kosten für das Papier nicht aufbringen kann.