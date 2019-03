In den nordrhein-westfälischen Metropolen können sich viele Familien schon lange kein Wohneigentum mehr leisten. Viele ziehen deshalb auf das Land und nehmen längere Anfahrtswege in Kauf. Diese Strategie hat inzwischen offenbar die Runde gemacht: Laut dem "Wohnatlas 2019", den die Postbank am Montag (11.03.2019) vorstellte, steigen die Kaufpreise für Immobilien auch in den Kreisen, die an die Metropolen angrenzen, deutlich.

Regionen am Rhein mit Preissprüngen

So wurden im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Rhein-Kreis Neuss, im Rhein-Sieg-Kreis sowie in Mettmann im Jahr 2018 bei den durchschnittlichen Kaufpreisen die Zahl von 2.000 Euro pro Quadratmeter überschritten. Zum Teil wurden dort im Vergleich zum Vorjahr Preissprünge von elf bis zwölf Prozent verzeichnet. Damit sind die Preise dort mehr gestiegen als in Köln mit knapp sieben Prozent und Düsseldorf mit fast acht Prozent.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Mietpreisen. "Zuerst sind die Mietpreise in den Metropolen gestiegen. Jetzt haben wir den Trend, dass es sich auf das Umland ausweitet", sagt die Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes in NRW, Silke Gottschalk. Betroffen seien vor allem mittelgroße Städte in der Nähe von Metropolen.