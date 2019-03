Immobilien-Preise steigen - auch auf dem Land

Flucht ins Umland

Auch in NRW stiegen die Kaufpreise - sogar in abgelegenen Regionen. In den bisher schon teuren Städten Münster, Düsseldorf, Köln und Bonn legten die Quadratmeter-Preise demnach erneut ordentlich zu: um 7 bis 10 Prozent. Inzwischen erfasse der Immobilien-Boom auch eher ländliche Gebiete. Immer mehr Käufer weichen demnach immer weiter ins Umland aus.

Hohe Preisaufschläge von 11 bis 12 Prozent gab es demnach im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Kreis Euskirchen. Über dem Schnitt von 7 Prozent lagen auch der Kreis Coesfeld und der Rhein-Erft-Kreis. Am stärksten legten die Preise in den Städten Solingen und Paderborn zu. Hier gab es Steigerungsraten von 15 und 12 Prozent. Nur im Landkreis Höxter sanken die Immobilienpreise: um 2,5 Prozent.