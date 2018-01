Dritte Verhandlungsrunde im Metall-Tarifkonflikt

Weitere Warnstreiks angedroht

Warnstreik in Hellenthal

Weil sich beiden Parteien nicht einigen konnten, organisierte die IG Metall in den vergangenen Wochen Warnstreiks in ganz NRW. Sollten sich die Arbeitgeber bei den bevorstehenden Gesprächen nicht " deutlich bewegen " könne die IG Metall zudem bereits Ende Januar zu 24-stündigen Warnstreiks aufrufen, kündigte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler, an.

Stand: 17.01.2018, 20:49