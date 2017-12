Insolventer Hosenhersteller Gardeur gerettet

Der insolvente Hosenhersteller Gardeur hat einen neuen Besitzer. Die Verträge zur Unternehmensübertragung seien bereits bei einem Notar unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Samstag (02.12.2017) in Mönchengladbach mit. Die Gardeur Gruppe sei damit gerettet, hieß es. Gardeur hatte Anfang Oktober Insolvenz anmelden müssen.

Tunesische Fabriken nicht betroffen

Der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr hatte jedoch von mehreren Interessenten an dem Unternehmen berichtet. Insgesamt beschäftigt Gardeur rund 1.600 Mitarbeiter. Der größte Teil davon arbeitet allerdings in den nicht von der Insolvenz betroffenen Fabriken in Tunesien. In der Zentrale in Mönchengladbach sind etwa 230 Menschen beschäftigt.