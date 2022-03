Spritpreise steigen weiter - brauchen wir autofreie Tage?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Tatsächlich steigen die Preise auf dem Ölmarkt heftig weiter, während Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Und derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass Wladimir Putin seinen Überfall stoppt. Daher stellen sich für die knapp fünf Millionen Pendler in NRW weiterhin viele Fragen.

Wie teuer wird der Sprit noch?

Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Bei Kriegsbeginn am 24. Februar lagen die Spritpreise im bundesweiten Tagesdurchschnitt bereits bei Allzeithochs von 1,750 Euro je Liter Super E10 und 1,663 Euro je Liter Diesel. Bereits zu diesem Zeitpunkt ging ADAC -Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht von weiteren Höchstpreisen aus.

Ein Benzinpreis von zwei Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt sei aber "in absehbarer Zeit nicht zu erwarten" , sage Albrecht damals. "Dafür müsste der Ölpreis in ganz andere Größenordnungen vordringen, als er das zuletzt getan hat." Aber nur zehn Tage später haben die Preise am Sonntag bei manchen Tankstellen in NRW schon die Zwei-Euro-Grenze überschritten oder liegen nur knapp darunter.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Opec , die Organisation erdölexportierender Länder, ihre Fördermengen nicht erhöhen will. Dem Kartell gehört auch Russland an. Somit fehlt ein größeres Öl-Angebot, das den Preis drücken könnte.

Was bringt die Freigabe der nationalen Ölreserven?

Um den heftigen Preisanstieg zu bremsen, hat die Bundesregierung bereits am Dienstag einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben. "Grundsätzlich kann eine Freigabe der Reserven den Preisanstieg am Ölmarkt durchaus dämpfen" , sagt Ralf Umlauf, Ökonom und Rohstoffexperte bei der Helaba.