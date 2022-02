Explodierende Energiekosten: Was bringt der Heizkostenzuschuss?

Doch Verbraucherschützer und Sozialverbände halten den Zuschuss angesichts der drastisch gestiegenen Heizkosten für viel zu niedrig. Sie fordern mindestens 500 Euro. Denn wer aktuell einen neuen Vertrag abschließt, muss für Gas im Durchschnitt 70 Prozent mehr zahlen als noch vor einem Jahr. Das hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ermittelt. Dadurch könnten die Heizkosten pro Jahr um mehrere hundert Euro bis tausend Euro steigen.

Welche weiteren Entlastungen sind bereits fest geplant?

Die Bundesregierung hat angekündigt, die zusätzlichen Kosten durch die CO2 -Abgabe, zwischen Mietern und Eigentümern aufzuteilen. Bisher müssen Mietende sie alleine stemmen. Die Gesetzesänderung ist für den Sommer geplant.

Auch bei den Stromkosten soll es Entlastungen geben. So will die Ampelkoalition die Umlage für den Ausbau der Erneuerbaren Energien für alle Stromkunden streichen. Das sollte ursprünglich erst 2023 kommen. Geprüft wird nun, ob es möglich ist, die Abschaffung vorzuziehen. Die Umlage macht in diesem Jahr noch etwa zehn Prozent der Stromkosten aus. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ausgerechnet, dass eine Musterfamilie dadurch um etwa 130 Euro im Jahr entlastet werden könnte.

Um die steigenden Kosten durch die CO2-Abgabe auszugleichen, will die Bundesregierung außerdem ein sogenanntes Klimageld einführen. Doch der genaue Zeitpunkt und die Details sind noch offen.