Thyssenkrupp: Aktionäre schimpfen über Führungschaos

Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe, eine Serie von Kartellstrafen, Absturz an der Börse: Für die Führung von Thyssenkrupp wurde die Hauptversammlung in Bochum zum Spießrutenlauf. Unzufriedene Aktionäre machten ihrem Ärger über den Kurs des Konzerns (und der Aktie) am Freitag (31.01.2020) Luft.