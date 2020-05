Handel in NRW spürt leichte Belebung der Innenstädte

Die Zeit der ausgestorbenen Fußgängerzonen ist vorbei, die Menschen zieht es wieder in die Innenstädte. Die Kundenfrequenzen in den Läden seien zuletzt weiter gestiegen und hätten vielerorts fast wieder zwei Drittel des Vorkrisen-Niveaus erreicht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW , Peter Achten, laut dpa vom Samstag (16.05.2020).

In den Umsätzen spiegele sich der Anstieg der Passantenfrequenzen allerdings noch nicht voll wieder. Achten hofft, dass in nächster Zeit gutes Wetter den Verbrauchern noch mehr Lust auf einen Besuch in der Innenstadt, eine gemütliche Pause auf einer Café-Terrasse und einen Einkaufsbummel macht.