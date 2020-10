Handel versichert: Kein Grund für Hamsterkäufe

Frühwarnsysteme sollen Engpässe verhindern

Anders als im Frühjahr scheinen die Händler diesmal besser vorbereitet zu sein. Damals hatte es vor allem logistische Probleme gegeben, die Ware schnell genug in die Läden zu bekommen. Das soll sich nicht wiederholen. " Wir haben die Lagerbestände stark aufgebaut, so dass wir schnell und flexibel reagieren können", sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. " Wir haben andere Frühwarnsysteme. Wir gehen ganz anders in die zweite Pandemiewelle."

Auch Thomas Pauli, Supermarkt-Inhaber aus Solingen, hat festgestellt, dass wieder mehr Klopapier gekauft wird. Also hat er vorgesorgt und eine ganze Sattelschlepper-Ladung eingelagert, um auf alles vorbereitet zu sein. Sorgen, dass das nicht reicht, brauche sich niemand machen, sagt er in der Aktuellen Stunde: " Wer es bunkern möchte, bitte, muss jeder selber wissen, es ist nicht erforderlich meiner Meinung nach. "

Viele Geschäfte werden jetzt öfter angefahren, heißt es von den Firmen. Und mit mehr Ware versorgt, sobald die Nachfrage steigt. Auch die Hersteller seien vorgewarnt, schnell nachproduzieren zu können.

Hamsterkäufe als psychologisches Problem