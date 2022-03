Gas nur gegen Rubel - was passiert bei einem Lieferstopp?

Lässt sich russisches Gas ersetzen?

Kurzfristig ist das schwer. Der Verband der Energiewirtschaft BDEW schätzt, dass etwa die Hälfte der russischen Lieferungen ersetzt oder eingespart werden könnte. Von Januar bis März kamen rund 40 Prozent des hierzulande verbrauchten Erdgases aus Russland.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Zeitraum bis 2024 genannt, um komplett unabhängig von russischem Gas zu werden. Dafür müssen neue Liefervereinbarungen geschlossen werden. Hauptlieferland Nummer zwei nach Russland, Norwegen, fördert bereits am Limit. Auch die Niederlande können die russischen Mengen nicht kurzfristig ersetzen.

Seit März legen verstärkt Tanker mit Flüssiggas, etwa aus den USA, in Europa an. Auch Länder wie Australien, Katar oder Malaysia exportieren Gas verflüssigt per Schiff. Allerdings: Ein Tanker bringt etwa die Menge, die mit der Pipeline Nord Stream 1 an einem Tag ankommt - so viele Tanker wären kurzfristig nicht verfügbar. Auch die Slots an den Einspeiseterminals in Europa sind bis Ende März ausgebucht.

Deutschland hat auch heimische Erdgasvorräte, etwa in Niedersachen. Die Nutzung ist aber umweltpolitisch umstritten und ebenfalls nicht kurzfristig erweiterbar. Deutlich unabhängiger wäre die Versorgung durch den Einsatz von Wasserstoff, der mit Wind und Sonne erzeugt wird, und der Verzicht auf Gas durch die Nutzung erneuerbarer Energien.

