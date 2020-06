Zukunftsforscherin: Karstadt ist im Grunde sehr zeitgemäß

WDR: Was gehört noch zum modernen Shopping-Erlebnis?

Schleicher: Gegenfrage: Was nervt am meisten, wenn man einkaufen geht? An der Kasse stehen. Deshalb werden Scan & Go-Systeme wichtig, die es jetzt zum Teil schon gibt.

Dabei werden die Waren, wenn man sie in einen Einkaufswagen legt, registriert und die Zahlung erfolgt dann digital, quasi nebenbei, wenn man den Laden verlässt. Solche Entwicklungen hat Karstadt in der Vergangenheit verschlafen.

WDR: Wohin kann die Reise noch gehen?

Schleicher: Was im Moment eine sehr spannende Entwicklung ist, sind Kooperationen. In New York gibt es zum Beispiel ein großes Haus, das mit Start-Ups kooperiert und für die Produkte der Start-Ups oder Online-Händler Erlebnisräume schafft. Da kann man die Produkte im Shop dann in der Umgebung ausprobieren, für die man sie später braucht.

Das Gespräch führte Matthis Jungblut.