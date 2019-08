Fußball als Wirtschaftsfaktor: Die Bundesliga boomt

Hertha BSC und der FC Bayern eröffnen heute die neue Bundesligasaison. Auch in der neuen Spielzeit werden wieder mehrere tausend Zuschauer im Stadion sitzen, dazu kommen Millionen, die über die Medien dabei sind. Der Fußball ist längst mehr als die Faszination von Taktik und Toren. Er ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor. Drei fragen und Antworten zum Geld in der Bundesliga.

Womit nehmen die Bundesligavereine am meisten ein?

Der wichtigste Faktor sind die Einahmen durch die Medienrechte. Sie machten, laut der Deutschen Fußball-Liga, in der Bundesligasaison 2017/18 ein Drittel des Rekordumsatzes von 3,8 Milliarden Euro aus. Damit hat die DFL durch die Vermarktung der Übertragungsrechte für Fernsehen, Online und Radio 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Außerdem nennt sie noch Transfers, Tickets, Werbung und Merchandising als wichtige Einnahmequellen.

Was passiert mit dem Geld?

Am meisten Geld geben die Bundesligaclubs rund um den Spielbetrieb aus. Viel Geld geht auch zurück in den Transfermarkt, vier Prozent ihrer Ausgaben stecken die Clubs in Jugend und Amateure. Nach der Saison bleibt den Clubs dennoch ein beachtlicher Gewinn: In der Saison 2017/18 haben sie nach eigenen Angaben 101,7 Millionen Euro mehr eingenommen als ausgegeben.