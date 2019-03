Rentenlücke

2016 bekamen Männer in Deutschland 53 Prozent mehr Rente als Frauen. Auch hier spielt der Gender Pay Gap eine Rolle: Wer weniger verdient, erhält weniger Rente. Frauen arbeiten öfter in Teilzeit, weil sie mehr unbezahlte Arbeit als Männer verrichten - in Haushalt, Erziehung, Pflege.

Was wird unternommen?

Pflege- und Erziehungszeiten werden bei der Rente in einem gewissen Rahmen berücksichtigt. Mit der im November 2018 beschlossenen "Mütterrente II" wurde der Betrag erhöht - um monatlich 15 bis 16 Euro pro Kind. Das reiche allerdings nicht aus, um Altersarmut zu überwinden, so Jochen Pimpertz vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er fordert stattdessen, die Grundsicherung im Alter anzuheben.

Frauen in Führungspositionen

2018 waren nur 27,6 Prozent der Abgeordneten im NRW-Landtag weiblich. Bei den Bürgermeistern und Landräten lag der Anteil bei 10,8 Prozent. Von den 53 Vorstandsmitgliedern in NRW-DAX-Konzernen sind nur 11,3 Prozent weiblich.

Was wird unternommen?

Für Aufsichtsräte in Unternehmen gilt seit 2016 eine Quotenregelung, laut der 30 Prozent ihrer Mitglieder Frauen sein müssen. Zudem müssen die Firmen Zielgrößen für Geschlechteranteile in der Führung festlegen. Nach einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeige das Gesetz Wirkung, strahle aber nicht in andere Bereiche ab.

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) hat am Freitag im "Handelsblatt" Sanktionen für Unternehmen angekündigt, die als Zielgröße für den Frauenanteil in Führungspositionen eine "Null" angeben, ohne dies zu begründen.