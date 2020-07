Reisebetrug im Internet: So schützt man sich vor Fake-Angeboten

Eigentlich wollte Familie Bungenberg aus Euskirchen jetzt in den Urlaub an die niederländische Küste fahren. Aber ihre kurzfristige Internetbuchung hat sich vor ein paar Tagen als Betrug herausgestellt.

Statt am Freitag (10.07.2020) in den Urlaub zu starten, sitzen sie fest. Noch schlimmer: Das Geld ist weg, und die Aussichten, es wiederzubekommen, gering.

Chancen auf Aufklärung sind gering

Familie Bungenberg im eigenen Garten