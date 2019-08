Ein bundesweit einmaliges Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen, das auch Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll, geht an den Start: Am Freitag (02.08.2019) unterzeichneten in Berlin die ersten Arbeitslosen ihre Arbeitsverträge für ihre neuen, staatlich finanzierten Jobs - 1.000 sollen es am Ende sein.