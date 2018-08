Stadt und Land müssen kooperieren

" In Westfalen sehen wir, dass wirtschaftlich erfolgreiche Regionen mit guten Arbeitsmöglichkeiten nicht automatisch auch junge Menschen halten oder gewinnen können ", sagt Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts. Das starke Gefälle könnten bessere Kooperationen auffangen.

Uniabsolventen besser vermitteln

So schlagen die Macher der Studie vor, dass beispielsweise das Ruhrgebiet seine Uni-Absolventen intensiver an Unternehmen in Südwestfalen und Ostwestfalen vermitteln könne.