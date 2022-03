Gaspreis auf Rekordhoch: Was kommt auf die Verbraucher zu?

Der Ukraine-Krieg hat an den europäischen Energiemärkten ein neues Rekordhoch bei den Gaspreisen ausgelöst. Am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF wurde die Megawattstunde Erdgas am Freitag für 213,895 Euro gehandelt. Zum Vergleich: Ende 2021 lag der Preis noch bei rund 148 Euro. Im langjährigen Mittel hatte der Preis der Megawattstunde zwischen zehn und 25 Euro gelegen.

Was bedeutet das für Verbraucher? Was könnte noch auf uns zukommen? Droht ein kalter Winter 2022/23? Fragen und Antworten.