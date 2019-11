Eon streicht Tausende Stellen in Großbritannien

Der größte deutsche Stromversorger Eon will in Großbritannien in erheblichem Umfang Arbeitsplätze streichen. Es geht um einen Großteil der derzeit 5.800 Stellen bei der neuen Tochter NPower, wie Eon-Chef Johannes Teyssen am Freitag (29.11.2019) bei der Vorlage der Quartalszahlen sagte. Eon plant im Vereinigten Königreich eine Neuordnung seines Vertriebs, um dort aus den Verlusten herauszukommen.