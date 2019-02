Innogy-Deal: Eon sieht sich nicht zum Monopolisten werden

Der Versorger Eon hat Vorwürfe zurückgewiesen, durch die geplante Übernahme von Innogy bekomme er eine marktbeherrschende Stellung beim Stromverkauf in Deutschland. " Es gibt heute hohen Wettbewerb, es wird weiter hohen Wettbewerb geben ", sagte Eon-Vorstandsmitglied Wildberger am Dienstag (05.02.2019) in Essen.

Im vergangenen Jahr hatten sich Marktbeobachter ähnlich geäußert. " Die Alternativen und der Wettbewerb sind groß genug ", sagte der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW , Udo Sieverding. Jedoch mahnt der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, mit Blick auf die Preise auch eine genaue Prüfung der Aufteilung an.