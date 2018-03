Eon will RWE-Tochter Innogy übernehmen

Die RWE -Tochter für erneuerbare Energien, Innogy, soll vom Energiekonzern Eon übernommen werden. Das teilten die Essener Konzerne in der Nacht zu Sonntag (11.03.2018) mit. Die Konkurrenten hätten eine grundsätzliche Einigung erzielt, hieß es weiter.

Demnach übernimmt Eon den gesamten RWE-Anteil an Innogy. Dafür soll neben einer Barzahlung von RWE an Eon in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ein "weitreichender Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen" erfolgen, heißt es in der Mitteilung.