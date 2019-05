Entscheidung im dritten Glyphosat-Prozess erwartet

Eine Geschworenen-Jury in den USA entscheidet in den kommenden Tagen über den dritten großen Schadenersatzprozess-Prozess gegen den Leverkusener Bayer-Konzern. Auch diesmal geht es um ein glyphosathaltiges Unkrautvernichtungsmittel der Bayer-Tochter Monsanto. Das Ehepaar Alva und Alberta Pilliod – beide über 70 Jahre alt – werfen dem Unternehmen vor, das Mittel habe bei ihnen Krebs verursacht, und Risiken seien bewusst verschwiegen worden.

Berufungsverfahren sind entscheidend

Der Pilliod-Fall ist das dritte große Glyphosat-Verfahren gegen den Bayer-Konzern, und weitere werden folgen. "Entscheidend dürfte jedoch der weitere Verlauf der Verfahren in der nächst höheren Instanz sein", sagt der Analyst Markus Mayer von der Baader Bank: "Denn in den Berufungsverfahren werden Juristen und Fachleute über die Fälle entscheiden und auch die Studienlage zu Glyphosat bewerten." In erster Instanz entscheiden Laien-Jurys darüber.

Viele Kläger fühlen sich ermutigt

Bayer hat Rechtsmittel eingelegt

Nachdem Bayer den ersten Glyphosat-Prozess gegen den ehemaligen Hausmeister Dewayne Johnson im vergangenen Jahr verloren hatte, fühlten sich viele Kläger ermutigt, ebenfalls Klage einzureichen. Die Zahl der Klagen war zuletzt auf 13.400 gestiegen. Auch den zweiten Prozess gegen Edwin Hardeman hatte der Konzern verloren. In beiden Prozessen war Bayer jeweils zu etwa 80 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Das Unternehmen hat gegen beide Urteile Rechtsmittel eingelegt und ist im Fall von Dewayne Johnson bereits in Berufung gegangen.

Märkte sind schon jetzt nervös

"Die Märkte sind hoch nervös und reagieren sensibel auf jedes weitere Glyphosat-Urteil", sagt Analyst Mayer. Astronomisch hohe Schadenersatzforderungen sind in den USA nicht unüblich. Sie werden jedoch häufig im weiteren Verlauf der Verfahren deutlich nach unten korrigiert. Doch ein weiteres Urteil gegen Bayer dürfte den Aktienkurs und das Management weiter unter Druck setzen.