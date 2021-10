Explodierende Energiepreise: Wie kommen wir durch den Winter?

Wie reagieren andere EU-Staaten?

Frankreich hat beispielsweise eine Tarifbremse versprochen und will ärmeren Haushalten eine Energiebeihilfe von 100 Euro zahlen. Italien plant Investitionen von drei Milliarden Euro, um Haushalten einen Teil ihrer Strom- und Gasrechnungen zu erlassen. Eigentlich sind solche Hilfen innerhalb der EU wegen Wettbewerbsverzerrung verboten.

Am Mittwoch hat die EU-Kommission allerdings den Mitgliedsstaaten vorübergehend solche direkten Hilfen ausdrücklich erlaubt: Möglich seien zum Beispiel direkte Zahlungen, Steuererleichterungen und Subventionen für kleine Unternehmen.

Was hat Deutschland vor?

Bisher hält sich Deutschland bei den direkten Hilfen für Verbraucher noch zurück. Zur Begründung heißt es, dass die Preise hierzulande noch nicht so stark angestiegen sind, wie in anderen EU-Staaten. Außerdem seien bereits Entlastungen beschlossen worden, erklärte die Bundesregierung am Mittwoch: zum Beispiel eine Senkung der EEG -Umlage zur Förderung des Ökostroms aus staatlichen Mitteln.

Sozialverbände und andere Institutionen drängen dennoch auf kurzfristige Entlastungen der Verbraucher. Am Dienstagabend forderte zum Beispiel Klaus Müller vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in den "Tagesthemen" eine Erhöhung des Wohngelds und ein Verbot von Gassperren in diesem Winter.

Was kann jeder Einzelne tun, um die Kosten zu senken?

Besser öfter bestellen?

Wer jetzt noch Heizöl kaufen muss, kann zum Beispiel auf sinkende Preise in der Zukunft hoffen und den Tank nicht komplett füllen. Bei kleineren Bestellmengen wird zwar in aller Regel ein Aufpreis erhoben. Angesichts der hohen Marktpreise könnte sich eine erneute Bestellung in einigen Monaten dennoch lohnen, sagt der Bund der Energieverbraucher.

Der Deutsche Mieterbund empfiehlt außerdem den Einbau von programmierbaren Thermostaten mit Nachtabsenkung, die den Verbrauch merklich senken können. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, den Strom- und Gaslieferanten zu wechseln und so zumindest im ersten Jahr von Neukunden-Boni zu profitieren.