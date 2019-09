Sind E-Autos Jobkiller?

Der geplante Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität könnte einer aktuellen Studie zufolge in Deutschland bis 2030 rund 125.000 Arbeitsplätze kosten. Das geht aus einer Analyse des CAR-Instituts (Center Automotive Research) an der Universität Duisburg-Essen hervor, die am Sonntag (29.09.2019) bekannt wurde.

Einfache Produktion von E-Motoren

Ferdinand Dudenhöffer

Die Rechnung sei einfach, sagte Institutsdirektor Ferdinand Dudenhöffer dem WDR am Sonntag. " Der Verbrennungsmotor ist hochkomplex, da sind viel einzelne Dinge zu machen. " Im Vergleich dazu seien E-Motoren sehr einfach herzustellen. Man brauche in der Produktion künftig nicht mehr so viele hochspezialisierte Facharbeiter wie heute.

Heute arbeiten noch rund 834.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie. Im Jahr 2030 könnten es der Studie zufolge nur noch 709.000 sein. Eine Entwicklung, die sich bereits jetzt ankündigt. Viele Autokonzerne haben massive Sparprogramme angekündigt. Allein der Autozulieferer Continental will in Deutschland 7.000 Stellen streichen.