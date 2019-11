E-Autos gibt es in Deutschland noch nicht viele, und dementsprechend schlecht ist das Ladenetz ausgebaut. Wieso, so denken viele, sollte ich mir ein Elektroauto kaufen, wenn ich es nirgendwo laden kann? Das will die Bundesregierung ändern. Am Montagabend (04.11.2019) hat Angela Merkel zum Autogipfel ins Bundeskanzleramt eingeladen. Ihr Ziel: Bis 2030 soll es eine Million öffentliche Ladestationen geben.