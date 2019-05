Studie: Bis zu 20.000 Geschäfte in NRW könnten verschwinden

Von den heute noch knapp 110.000 Einzelhandelsgeschäften in NRW werden einer Studie zufolge bis 2030 wahrscheinlich 13.000 bis 20.000 verschwinden. " Wir gehen von einem immer brutaler werdenden Wettbewerb aus ", sagte Boris Hedde vom Institut für Handelsforschung (IFH) am Donnerstag (09.05.2019) in Köln. " Der Druck ist massiv da. "

Er gehe vor allem vom wachsenden Online-Handel und von der Verstädterung aus. Das Institut hatte im Auftrag des NRW -Wirtschaftsministeriums verschiedene Szenarien für die Entwicklung des Einzelhandels in NRW durchgerechnet. Das Szenario mit einem Rückgang von 13.000 bis 20.000 Geschäften ist den Angaben zufolge das realistischste.

Pinkwart: Es gibt keinen Grund zur Schwarzmalerei