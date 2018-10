Größere E-Transporter - Deutsche Post baut mit Ford

Zusammen mit dem Autobauer Ford startet die Deutsche Post am Dienstag (09.10.2018) in Köln die Serienfertigung eines großen E-Transporter s. Der Streetscooter XL werde ein Ladevolumen von rund 200 Paketen haben und sei damit deutlich größer als zwei bislang von der Post in Eigenregie produzierte Modelle, sagte ein Ford-Sprecher am Montag (08.10.2018) in Köln.