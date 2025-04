Die Mindeststeuer sollte auch Tech-Konzerne dazu verpflichten, 15 Prozent Steuern auf ihre Gewinne zu zahlen - und zwar an jene Länder, in denen die Gewinne gemacht werden. Die Mindeststeuer wurde am Ende nie erhoben, weil der US -Kongress die Umsetzung erfolgreich verhinderte. Als Trump Anfang 2025 seine zweite Amtszeit antrat, erklärte er umgehend den Ausstieg der USA aus dem Mindeststeuerabkommen.

Das ist schwer zu sagen. Eine europaweite Digitalsteuer müsste zunächst mit allen 27 EU-Staaten abgestimmt werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Widerstand dürfte zum Beispiel aus Irland kommen, das jahrelang mit niedrigen Steuern um US -amerikanische Tech-Konzerne geworben hat und in dem zahlreiche Unternehmen ihre Europazentralen angesiedelt haben.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass in wenigen Wochen eine Einigung erzielt werden kann. Allerdings könnte Deutschland bei einem Scheitern der Verhandlungen mit den EU -Partnern auch im Alleingang eine Digitalsteuer einführen. Österreich hat so eine Abgabe auf digitale Dienstleistungen bereits 2020 eingeführt.

Auch abgesehen von möglichen harten wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen der Trump-Administration könnte eine Digitalsteuer nicht nur Tech-Konzerne hart treffen, sondern auch die europäischen Verbraucher. Es bestehe die Gefahr, dass die betroffenen Unternehmen die zusätzlichen Kosten einfach an die Kunden weitergeben, warnt Fabian Zacharias vom Digitalverband Bitkom im Gespräch mit dem WDR .

Fabian Zacharias

Im aktuellen Zollstreit brauche es vielmehr Maßnahmen, die im Fall einer Einigung auch schnell wieder abgebaut werden könnten, meint Zacharias. " Auf Zölle mit einer Steuer zu reagieren, halte ich da für kontraproduktiv."

Angesichts des technologischen Vorsprungs US -amerikanischer Tech-Unternehmen hätten die europäischen Verbraucher gar nicht die Möglichkeit, auf heimische Produkte auszuweichen. " Wir würden uns damit ins eigene Fleisch schneiden. "

