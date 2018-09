Ob elektronische Geo-Daten für die Landwirtschaft oder E-Commerce für den Einzelhandel: "Digitale Wirtschaft" meint die Gesamtheit der Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder die durch digitale Techniken Werte schöpfen.

Marco Junk ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft mit Sitz in Düsseldorf und Mitglied des Beirats "Digitale Wirtschaft" des NRW -Wirtschaftsministeriums.

WDR : In welchen Bereichen der Digitalen Wirtschaft ist NRW gut aufgestellt?

Marco Junk: NRW hat schon in vielen Bereichen beeindruckend aufgeholt. Ein Beispiel ist die Startup-Szene: Ende 2013 gab es 462 Startups im Bereich der Digitalen Wirtschaft, nur drei Jahre später waren es 1465. Ein so stark steigendes Volumen an Gründungen ist ein aussagekräftiger Indikator für eine positive Entwicklungsperspektive der Digitalbranche in NRW.