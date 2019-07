Die Deutsche Bank will in den kommenden drei Jahren weltweit rund 18.000 Stellen abbauen. Der Konzern kündigte am Sonntag (07.07.2019) den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft und eine Verkleinerung des Handels an. Ein Interview mit WDR -Wirtschaftsredakteur Ulrich Ueckerseifer.

WDR: Wie bedeutend ist diese Ankündigung?

Ulrich Ueckerseifer: Das ist ein riesiger Schnitt, der viel heftiger ist, als alles, was wir in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Besonders gestrichen wird im Investment-Bereich. Ich gehe davon aus, dass etwa dreiviertel der genannten 18.000 Jobs diesen Bereich betreffen. Da werden also vor allem Menschen, die in London und in New York arbeiten, ihren sehr gut bezahlten Job verlieren.

Komplett zurückziehen aus diesem Bereich wird sich die Deutsche Bank jedoch nicht, das Investment-Geschäft wird eher auf ein Normal-Maß zurecht gestutzt.

WDR: Was kostet das und was will das Unternehmen damit einsparen?

Ueckerseifer: Man will mittelfristig etwa ein Viertel der Kosten sparen. Zuvor aber wird der Umbau eine Menge kosten, avisiert sind für die nächsten Jahre etwa sieben bis acht Milliarden Euro.

Inhaltlich sind das meiner Meinung nach richtige Entscheidungen, aber ob das alles hinterher funktioniert, ist eine andere Frage. Die Deutsche Bank hat durch ihr Nicht-Handeln wichtige Jahre verloren. Sie hat also noch alte Probleme und auf der anderen Seite die gleichen Probleme, die auch alle anderen Banken lösen müssen. Stichwort Digitalisierung, also wer braucht überhaupt noch eine Bank?