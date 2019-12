An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 28 der 31 Unternehmen, die im Jahr 2019 im Dax vertreten waren. Fast alle Unternehmen haben in irgendeiner Form spezielle Programme aufgelegt oder sich an solchen beteiligt: Viele bieten etwa Einstiegsqualifizierungen, um Geflüchtete für eine anschließende Ausbildung vorzubereiten.