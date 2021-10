Darum steigen die Gaspreise

Warum steigen die Gaspreise?

Der Anstieg der Gaspreise im Großhandel liegt vor allem daran, dass die Wirtschaft in vielen Regionen der Welt nach der Corona-Krise wieder besser läuft. Dadurch ist die Nachfrage nach Energie und damit auch nach Erdgas weltweit gestiegen – besonders in China. Gleichzeitig ist aber das Angebot aus unterschiedlichen Gründen knapp. Deswegen steigen die Preise.

Steigen dadurch automatisch die Gaspreise für Haushalte?

Nicht zwangsläufig, denn die Gaspreisexplosion findet zunächst an den Großhandelsbörsen statt. Das ist der Ort, an dem die Energieversorger Gas für ihre Kunden einkaufen. Um extreme Preisschwankungen zu vermeiden, kaufen viele Versorger das Gas für ihre Kunden jedoch teils Jahre im Voraus ein. Das bedeutet: Es hängt von der Einkaufsstrategie der Versorger ab, wann und in welchem Ausmaß sie die gestiegenen Einkaufspreise an ihre Kunden weitergeben. Bei den Grundversorgern, die zum Herbst ihre Preise erhöht haben, lag das Plus im Durchschnitt bei rund zwölf Prozent. Dadurch würden die Heizkosten für ein Einfamilienhaus um fast 200 Euro im Jahr steigen, melden Vergleichsportale.