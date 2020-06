Corona-Konjunkturprogramm: Viel Geld, viele Ziele

Ein Konjunkturpaket bietet für die Bundesregierung die Gelegenheit, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. In erster Linie will sie die Wirtschaft ankurbeln. Gleichzeitig will sie von der Corona-Krise besonders betroffene Gruppen entlasten.

Außerdem bieten die zusätzlichen Staatsausgaben die Gelegenheit, die Wirtschaft moderner zu machen und Umweltschutz und Digitalisierung zu fördern. Wir haben durchgespielt, wie die möglichen Hilfen wirken.