Stillstand bei Ford: Warum der Chipmangel nicht nur bei Autos zum Problem wird

Die Produktion größerer Modelle in anderen Städten läuft dagegen weiter. SUV s wie der Ford Kuga sind im Moment sehr gefragt – und werfen höhere Gewinne ab. Der Ford-Betriebsrat versucht zu erreichen, dass die Produktion des Fiesta möglichst bald wieder starten kann. Denn wenn das Werk still liegt, bekommen die Monteure in Kurzarbeit deutlich weniger Lohn.

Wo fehlen – außer bei Autos – sonst noch Chips?

Die so genannten Halbleiter stecken heute in ziemlich allen Geräten – von der Waschmaschine bis zur Windturbine. Smartphones würden ohne Sensoren nicht funktionieren, Maschinen brauchen die Chips zum Beispiel, um zwischen Gleich- und Wechselstrom umzuschalten. Überhaupt funktioniert eine moderne Fabrik nicht ohne eine Vielzahl von Chips. Die Digitalisierung oder neue Anwendungen wie das autonome Fahren treiben den Bedarf immer weiter in die Höhe.

Das Problem: Die Produktion der Chips lässt sich nicht beliebig steigern. Der Bau einer neuen Halbleiter-Fabrik ist sehr teuer und dauert einige Jahre. Weil die Autohersteller ihre Produktion in der Pandemie stilllegen mussten, haben sie auch keine neuen Chips mehr bestellt. Die Chip-Hersteller haben ihre Produkte stattdessen an die Elektronik-Industrie geliefert: Computer oder Spielekonsolen waren während des Lockdowns stärker gefragt. Und wegen der begrenzten Kapazitäten schauen Ford, BMW oder VW jetzt in die Röhre.



Das heißt, knapp sind Chips im Moment überall. Besonders dramatisch sind die Folgen aber in der Autoindustrie.

Wie lange wird der Chip-Mangel dauern?

Nach Einschätzungen aus der Branche noch relativ lange. Der Autozulieferer Hella zum Beispiel rechnet damit, dass der Engpass bei Computerchips sogar bis Mitte 2023 dauern könnte.

Das hat auch Folgen für die Kundinnen und Kunden. Weil die Produktion stockt, könnten bei Autos, Mobiltelefonen oder Haushaltsgeräten einzelne Modelle knapp werden. Ein Problem vor allem beim bevorstehenden Kauf von Weihnachtsgeschenken: Bei einzelnen Artikeln, muss man unter Umständen tiefer in die Tasche greifen.