China-Taiwan-Krise: "Deutsche Wirtschaft wäre massiv mitbetroffen"

WDR: Hat sich die deutsche Wirtschaft da in eine ähnlich große Abhängigkeit gebracht wie an anderer Stelle in Bezug auf Russland?

Markus Taube: Nein. Wir haben starke Player, die da sehr aktiv sind. Schauen Sie sich Infineon an, Aixtron etc. Aber wenn wir auf das Volumen schauen: Wie gesagt, zwei Drittel der Chips weltweit kommen aus taiwanischer Produktion, da sehen wir eine massive Unwucht. Und das ist eigentlich eine der Kerntechnologien für das, was wir Zukunftstechnologie nennen. Wenn wir über digitale Strukturen, über künstliche Intelligenz sprechen wollen: Überall sind Chips drin. Wir haben Dutzende von Chips in jedem einzelnen Auto verbaut. Das ist ein ganz zentraler Bereich, und da müssen wir einfach Kapazitäten ausbauen.

WDR: Wir hängen also, flapsig formuliert, am Halbleiterhaken. Wenn man sich diese wirtschaftliche Abhängigkeit anschaut, was erwarten Sie von der deutschen Bundesregierung in diesem Konflikt? Es wird ja auch die Frage diskutiert, ob eine deutsche Delegation nach Taiwan fahren sollte.

Markus Taube: Ich bin kein Freund davon, dass man immer weiter Öl ins Feuer gießt. Wir werden aufpassen müssen, dass Taiwan eigenständig bleibt, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Wir dürfen auf keinen Fall das unterstützen, was aus Peking kommt – nämlich dass Taiwan in Anführungszeichen heim ins Reich geführt wird. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die stille Diplomatie mehr Erfolg hat als derartiges Getöse.

Das Interview führte Ulrike Römer.