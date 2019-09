In Düsseldorf ist am Sonntag (08.09.2019) die Freizeitmesse Caravan Salon mit einem Rekord zu Ende gegangen. Mit 268.000 Menschen sei die Messe die besucherstärkste Freizeit- und Urlaubsmesse in Europa, teilte die Messegesellschaft mit.

Seit dem 31. August hatten insgesamt 645 Aussteller aus 31 Ländern ihre Innovationen präsentiert. Auf über 214.000 Quadratmetern wurden rund 2.100 Wohnmobile und Wohnwagen gezeigt. Zur zeitgleich stattfindenden Wander- und Outdoormesse TourNatur kamen 45.000 Menschen.