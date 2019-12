Wasserstoff: Bundesregierung fördert auch NRW

Das Bundesverkehrsministerium fördert 16 Regionen in Deutschland, die künftig verstärkt auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien setzen wollen. Darunter sind Essen sowie der Kreis Lippe und der Kreis Recklinghausen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ) sagte am Donnerstag (12.12.2019), es gehe darum, eine lokale Wasserstoff-Wirtschaft aufzubauen. Ziel sei es, dass der Wasserstoff möglichst aus erneuerbaren Energien an Ort und Stelle hergestellt und dann auch in der Region verbraucht werde.

Video starten, abbrechen mit Escape Kreis RE: Mit Wasserstoff in die Zukunft. Lokalzeit aus Dortmund. . 03:22 Min. . Verfügbar bis 22.11.2021. WDR. Von Frank Stach.

Regionen arbeiten Wasserstoffkonzepte aus

" Wir denken Mobilität neu und ganzheitlich - von der Produktion der Energie über die Antriebstechnologie bis hin zur Tankinfrastruktur. Nur wenn der Wasserstoff wirklich grün wird, können wir die Menschen überzeugen und die Mobilität klimafreundlich gestalten ", sagte Scheuer.

Die Initiative nennt sich "HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland". Es wird unterschieden zwischen "HyExperts" und "HyPerformer". Regionen hatten sich in einem Wettbewerb um Förderung beworben. Die Bundesregierung will bald auch eine nationale Wasserstoffstrategie vorlegen.