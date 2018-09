NRW-Wirtschaft hinkt beim Wachstum hinterher

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen wächst, allerdings langsamer als die Wirtschaft in Deutschland insgesamt. Das geht aus den Zahlen des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" von Montag (24.09.2018) hervor.

Das Bruttoinlandsprodukt - also der Wert aller in NRW produzierten Waren und Dienstleistungen - lag demnach im ersten Halbjahr 2018 preisbereinigt um 1,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Bundesweit verzeichneten die Statistiker dagegen ein Plus von 1,9 Prozent, teilte das Statistische Landesamt mit.