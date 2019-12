Brexit: NRW-Handel mit Großbritannien leidet schon jetzt

Arndt Kirchhoff fühlt sich Großbritannien verbunden. Er habe immer gerne Geschäfte mit den Briten gemacht und schätze sie auch persönlich, sagt der Chef des Autozulieferers Kirchhoff Automotive aus Iserlohn. Aber der Kurs Richtung Brexit hat ihm die Stimmung verhagelt – und das Geschäft: " Wir haben über Nacht viel Geld verloren ", sagt Kirchhoff, der auch Präsident des nordrhein-westfälischen Unternehmerverbandes ist.

Angst vor Zollkontrollen

Das Pfund wertete gegenüber dem Euro ab, und Kirchhoff hat weniger verdient – etwa mit Müllfahrzeugen, die Kirchhoff in Großbritannien verkauft. Jetzt ist die große Frage, wie der Brexit genau ablaufen wird. Am meisten fürchtet Autozulieferer Kirchhoff, dass es in Zukunft Zölle auf seine Produkte geben könnte. Das wäre ein heftiger Schlag, denn die Produktion in der Fahrzeugindustrie ist eng miteinander verflochten. Durch Zollkontrollen würden die Lieferketten massiv gestört. Wenn im Sauerland produzierte Autoteile an der Grenze aufgehalten werden, funktionieren die Fabriken in England nicht mehr reibungslos.