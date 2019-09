Breitband-Ausbau in NRW: Wollen die Kommunen keine Förderung?

In der Kleinen Anfrage werden mehrere NRW-Kommunen genannt, die bereits beantragte Millionenförderungen wieder zurückgegeben hätten. Der Darstellung der Grünen, dass diese Kommunen keine Glasfaserkabel mehr verlegen wollten, wird dort allerdings widersprochen.

So soll der Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro ohne Begründung zurückgegeben haben. Das liege allerdings daran, dass der Förderbescheid geändert wurde, sagte ein Kreissprecher dem WDR. Im Kreis Warendorf würde ein dreistelliger Millionenbetrag investiert, um 15.000 abgelegene Haushalte an das High-Speed-Internet anzuschließen. Diese Beträge seien in der Übersicht des Digitalministeriums allerdings noch nicht erfasst. Sein Fazit: "Wir sind auf einem guten Weg."

Förderbedarf mancherorts kleiner als anfangs angenommen

Im Kreis Siegen-Wittgenstein allerdings hat man tatsächlich eine Million Fördermittel zurückgegeben. Der Grund ist simpel: "Der Bedarf war letztendlich kleiner als anfangs angenommen. Der fragliche Bereich wird nun doch durch den Internetanbieter selbst ausgebaut und muss nicht gefördert werden", sagte ein Kreissprecher. Bis Ende 2019 sollen 98 Prozent der Haushalte mit Breitband-Anschlüssen versorgt sein.

Kompliziertes Antragsverfahren, europaweite Ausschreibung

Krischer macht vor allem umständliche Verfahren für den schleichenden Abruf der Gelder verantwortlich. Das sieht man in den Kommunen. "Die Aufträge müssen europaweit ausgeschrieben werden. Das ist kompliziert, das geht nicht in ein paar Wochen", sagte der Sprecher des Kreises Warendorf.

Die Bundesregierung will bis 2025 ganz Deutschland über Gigabit-Netze versorgen.

Stand: 27.09.2019, 13:19