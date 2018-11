"Black Friday": Eher Konsumritual als Rabattschlacht

Der Name klingt eher nach Börsencrash, als nach Schlussverkauf - dennoch hat sich mit dem "Black Friday" die Rabattschlacht der US -Amerikaner am Freitag (23.11.2018) auch in Nordrhein-Westfalen fest etabliert. Neben den zahlreichen Sonderangeboten im Netz werben viele Einzelhändler mit satten Rabatten - zumindest optisch gibt es angesichts des Werbedrucks in den Innenstädten kein Entkommen. Der Handelsverband NRW rechnet mit rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz im Online- und Einzelhandel - 15 Prozent mehr als 2017.