Bitcom-Chef: Mehr Tempo bei Digitalisierung

Die Bundesregierung trifft sich bis Montagnachmittag (18.11.2019) zu einer sogenannten Digitalklausur in Meseberg. Der Digitalverband Bitkom machte vor den Sitzungen der Bundesregierung Druck. Präsident Achim Berg wünscht sich in einem WDR-Interview am Sonntag Digitalisierungs-Maßnahmen vor allem in den Bereichen Bildung, Verwaltung und Infrastruktur.