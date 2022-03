Benzinpreise: Debatte um Tankrabatt und Mobilitätsgeld

Die Spritpreise in Deutschland sinken wieder. Nach Berechnungen des Vergleichsportals "benzinpreis.de" kostete der Liter Super am Sonntag an deutschen Tankstellen durchschnittlich 2,15 Euro - etwa 10 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel war am Sonntag für rund 2,17 Euro zu haben, fast 15 Cent billiger als zum bisherigen Höchststand am 10. März.

In Nordrhein-Westfalen finden Autofahrer an diesem Wochenende an ausgewählten Tankstellen sogar noch etwas bessere Angebote: Mancherorts ist der Literpreis auf 2,05 Euro für Diesel und 2,03 Euro für Super gesunken. Dennoch müssen Berufspendler wohl noch länger mit hohen Kosten rechnen.

Muss die Politik eingreifen? Welche Optionen liegen auf dem Tisch? Sollte es nicht besser Rabatte für Lebensmittel geben? Fragen und Antworten.