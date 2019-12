"Kein einfacher Schritt"

Wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte, lagert er einen Teil seines IT -Bereiches an vier Serviceunternehmen aus, die auch etwa 950 Mitarbeiter in Deutschland übernehmen. Es sei kein einfacher Schritt, sich von so vielen Mitarbeitern zu trennen, erklärte der IT -Leiter von Bayer, Daniel Hartert, in einer Mitteilung.